加勒比海友邦海地因黑幫動亂，加勒比海共同體（Caricom）11日宣布，至今滯留海外的海地總理亨利（Ariel Henry）已經請辭，亨利先前遭黑幫威脅推翻。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，加勒比海共同體11日晚間宣布，海地總理亨利已經遞交辭職信，現任加勒比海共同體主席、蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）表示：「我們證實亨利總理在成立過渡委員會，並任命為臨時總理後請辭。」
（持續更新）
加勒比海友邦海地因黑幫動亂，加勒比海共同體（Caricom）11日宣布，至今滯留海外的海地總理亨利（Ariel Henry）已經請辭，亨利先前遭黑幫威脅推翻。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，加勒比海共同體11日晚間宣布，海地總理亨利已經遞交辭職信，現任加勒比海共同體主席、蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）表示：「我們證實亨利總理在成立過渡委員會，並任命為臨時總理後請辭。」
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