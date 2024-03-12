【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸小米集團在港交所的股價12日一度飆升近9%，因為小米宣布3月底將對外販售小米純電動轎跑車。

這輛已投入幾10億美元所打造的小米電動車SU7，可望成為包括保時捷、特斯拉，甚至是比亞迪的假想敵。小米表示，預定3月28日在29個城市開賣，但售價尚未公開。

為了避開冗長等待製造汽車所需之許可證時間，小米採取跟國企北汽集團（BAIC）合作的模式共同生產SU7系列。小米解釋SU7代表Speed Ultra（極速）之意，從0加速到100公里只消2.78秒。

不過，美媒認為SU7的挑戰應該不小，因為中國大陸對想要買電動車的民眾，高達6萬人民幣，約8,400美元的高額補貼金政策已於2022年結束。小米電動車的競爭對象會是全球幾10個品牌，高達數百款的車型，不只是保時捷或特斯拉而已。