根據統計，台灣每8人就有1位腎臟病變，20歲以上成人的慢性腎臟病盛行率已超過12％，同時2022年健保支出最多的疾病就是急性腎衰竭及慢性腎臟疾病。為幫助民眾對於腎臟保健有更深入的了解，大千綜合醫院腎臟內科團隊12日舉辦「用藥要謹慎 護腎保健康」活動，現場邀請醫師及藥師分享腎臟健康的相關資訊，傳授四大原則顧好腎臟健康，更由營養師教導並實際製作簡單又護腎的料理，讓參與活動的民眾們收穫滿滿。
大千綜合醫院腎臟內科醫師張書明表示，腎臟掌控著將廢物、毒素和多餘水分排出體外、調控血壓、製造紅血球、維持骨密度等重要功能，想知道自己的腎臟功能是否良好，首先可從觀察尿液狀況得知，如果尿液的顏色呈現透明黃色，表示水分充足是正常的；若是出現橙色尿液，可能是肝臟或膽管問題；一旦出現粉紅色或紅色尿液，就有可能是腎臟疾病或泌尿道感染。
另外，泡泡尿也是民眾熟知的症狀，真正因尿蛋白引起的泡泡尿，其泡沫持續的時間較長，且泡泡比較細及黏稠，不會馬上消失。而其他值得注意的症狀還包含有：頻尿、少尿、夜尿、血壓高、水腫、呼吸困難、嘴裡有金屬味或口臭、疲累、注意力不集中、貧血、腰痛、皮膚乾癢等。
張醫師說，要遠離腎臟疾病發生，建議避免以下的危險因子，包括高血壓、高血脂、高血糖、高尿酸、抽菸、服用過多藥物或止痛藥、亂吃來路不明的中西藥及健康食品。
針對藥物用藥安全部分，大千綜合醫院藥劑科總藥師薛佳育提醒，民眾不要相信「有病治病、無病強身」或「有神奇藥效」等廣告詞的藥品或保健食品，也不要在醫療院所及藥局以外的處所或網路購買藥品；生病時，務必選擇合格的醫療院所就醫，並依醫師及藥師的指示，正確使用及儲存藥品，有任何疑問都可向醫師或藥師諮詢，才能確保不因錯誤用藥而危害健康。
想要確保腎臟健康，張書明醫師提醒，可以掌握三多、三少、四不、一沒有的四大原則，三多即為多纖維、多蔬菜、多喝水；三少是少鹽、少油、少糖；四不則是不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥；一沒有就是沒有鮪魚肚，掌握四大原則，就能遠離疾病危害，守護腎臟健康。
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