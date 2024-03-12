碳費審議會周五登場！依環境部規劃碳費審議會有21名委員，近日已陸續完成圈選，並在15日召開首場會議，雖然規劃僅有法規及委員介紹等，但也不排除會實質討論到碳費。
依環境部規劃，碳費費率審議會共有21名委員，其中環境部次長及氣候變遷署署長為會議之召集人及副召集人，並為當然委員；其餘委員則由環境部部長就有關機關代表、民間團體代表及學者專家遴聘之。
據悉，將在本周五召開首次會議，環境部官員表示，首場規劃為委員及法規介紹，但也不排除會實質討論碳費。
碳費審議會周五登場！依環境部規劃碳費審議會有21名委員，近日已陸續完成圈選，並在15日召開首場會議，雖然規劃僅有法規及委員介紹等，但也不排除會實質討論到碳費。
依環境部規劃，碳費費率審議會共有21名委員，其中環境部次長及氣候變遷署署長為會議之召集人及副召集人，並為當然委員；其餘委員則由環境部部長就有關機關代表、民間團體代表及學者專家遴聘之。
據悉，將在本周五召開首次會議，環境部官員表示，首場規劃為委員及法規介紹，但也不排除會實質討論碳費。
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