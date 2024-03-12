【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】阿根廷央行意外宣布基準利率從100%調降至80%，因央行決策官員預期月通膨率持續降溫，且在平行通膨市場（parallel currency market）上，阿根廷披索兌美元持續走強。

平行市場是政府默許的黑市交易活動，並與官方外匯市場共存。

儘管阿根廷的年通膨率仍然超過250%，但央行在周一晚間宣布降息，並提出一系列的降息理由，包括外匯存底穩定回升。

阿根廷統計機構排定於周二公布2月通膨數據。根據彭博社所做的調查，經濟學家預估該國2月消費者物價指數月漲15%，較1月份的月漲21%和去年12月的月漲26%繼續降溫。惟與去年同期相比，CPI通膨率可能進一步升破280%。

阿根廷貨幣主管機關周一表示，雖然利率下降，但自總統米雷伊（Javier Gerardo Milei）上任以來，流通的貨幣數量、也就是貨幣基數（Monetary base）按通膨調整後減少17%。嚴格管控貨幣基數有助於月通膨率持續降溫。

雖然阿根廷的月通膨率持續放緩且平行市場匯率走強，但也付出慘痛代價，即該國今年經濟嚴重衰退。此外，米雷伊的撙節措施也大砍社會安全支出，並導致經通膨調整後實資薪資大跌至2003年以來新低。