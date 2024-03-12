【時報-台北電】因投資者和交易商在全球最大金屬消費國中國，以及最大經濟體美國，關鍵經濟數據公佈前撤資，稍晚公佈的美國通膨數據可能會影響美元指數，並最終影響金屬價格走向，以及最大消費國中國，也計劃於本周發布貸款數據，其中包括未來金屬需求的關鍵指標--社會融資總額，由於季節性因素，預計中國銀行2月貸款將從一個月前的歷史高點大幅回落，疊加全球經濟成長前景疲軟、製造業數據不佳以及主要金屬消費國中國缺乏大規模刺激支持政策的壓力下，致倫敦(LME)銅價下跌。

周二(3/12)截至台北時間11:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.25%，報每公噸8,631.5美元，盤中最低一度跌至每公噸8,629美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)