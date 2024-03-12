大陸汽車產業競爭激烈「內捲化」嚴重，知名巨頭東風汽車出現上市以來首度虧損的慘況，對比2022年獲利102.65億人民幣，去年東風預估虧損不超過40億人民幣，發動價格戰反而自傷，價量齊跌拖垮營運表現。

搜狐網報導，東風發出獲利預警公告引起市場震驚，公司點出2大原因造成虧損，合資非豪華品的市場空間遭大幅壓縮，產品價格不斷探底，另一項原因則是新能源業務處於投資期，去年新能源各領域的投資增加。

報導指出，東風旗下兩個日系合資品牌的銷量都下滑，東風日產衰退21.53%，東風本田下滑8.54%，與法國雪鐵龍合資的神龍汽車，銷量更是驟降35.81%，顯示價格戰不僅沒辦法刺激銷量，反而造成利潤遭壓縮。

事實上，許多車廠都面臨轉型新能源的挑戰，超過半數處於嚴重虧損的狀況，蔚來去年虧損211.47億人民幣。

東風出現2005年上市後首度虧損，未來要如何殺出一條血路，有待觀察。可以確定的是，目前東風還有不少底氣，資產負債率為47.83%，現金與存款仍有627.08億人民幣的水準，或許能為新能源轉型爭取一段時間。