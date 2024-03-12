大陸汽車產業競爭激烈「內捲化」嚴重，知名巨頭東風汽車出現上市以來首度虧損的慘況，對比2022年獲利102.65億人民幣，去年東風預估虧損不超過40億人民幣，發動價格戰反而自傷，價量齊跌拖垮營運表現。
搜狐網報導，東風發出獲利預警公告引起市場震驚，公司點出2大原因造成虧損，合資非豪華品的市場空間遭大幅壓縮，產品價格不斷探底，另一項原因則是新能源業務處於投資期，去年新能源各領域的投資增加。
報導指出，東風旗下兩個日系合資品牌的銷量都下滑，東風日產衰退21.53%，東風本田下滑8.54%，與法國雪鐵龍合資的神龍汽車，銷量更是驟降35.81%，顯示價格戰不僅沒辦法刺激銷量，反而造成利潤遭壓縮。
事實上，許多車廠都面臨轉型新能源的挑戰，超過半數處於嚴重虧損的狀況，蔚來去年虧損211.47億人民幣。
東風出現2005年上市後首度虧損，未來要如何殺出一條血路，有待觀察。可以確定的是，目前東風還有不少底氣，資產負債率為47.83%，現金與存款仍有627.08億人民幣的水準，或許能為新能源轉型爭取一段時間。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：