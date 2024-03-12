康橋國際學校校車昨（11）日晚間在北市信義快速道路發生翻覆事故，造成學生及校車司機共20人輕傷，針對這起事故，新北市長侯友宜今強調，孩子們的安全絕對不可以有絲毫輕忽，對於過失也是絕對零容忍，因此市府在事件發生後，除了啟動醫療體系外，也著手調查車禍成因。

侯友宜表示，昨天事故發生後，市府第一時間啟動醫療體系，與台北市一起去關懷孩子，雖然大部分都是輕傷也已經出院，但後續一定要查明原因，所以今天一早市府就派員前往學校了解車禍的成因，一定要把因素了解清楚並對外說明。

此外，侯友宜也強調，孩子回學校後的心理輔導，讓他們能夠回到常軌也是另一個重點，所以昨天這起事件一定要記取教訓，幸好這次只是輕傷，如果有萬一呢？我們禁不起這種嚴重車禍造成孩子的傷害，所以一定要嚴格做好督導跟管理。

至於外傳昨天車禍發生原因與車速過快有關，侯友宜則說，目前到底是車速造成或是車體本身有結構性的問題，目前市府都還在調查當中。