搶攻百萬換機潮 三星A系列兩款新機上市

搶攻3G落日的百萬換機市場，三星電子宣布Galaxy A55 5G與Galaxy A35 5G兩款新機正式在台上市，落實為消費者打造出色行動體驗的持續承諾。兩款新機不僅配備如Knox Vault等強大的資安防護，亦承襲Galaxy旗艦機種的創新攝影功能，其絕美顯示螢幕更支援能根據周圍環境調整亮度的Vision Booster技術。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示：「憑藉Galaxy A系列的登場，三星確保全球更廣大的消費者，皆能受益於最新的創新技術。很高興今年我們在Galaxy A系列開闢更多的可能性，包括首次在此系列中導入Samsung Knox Vault。能夠為Galaxy A系列用戶提供更安全可靠且出眾的行動體驗，我們對此深感自豪。」

Galaxy A55 5G升級版「超明亮夜幕攝影」無懼黑暗，即使光源不足也能捕捉更清晰、生動的影像，絕美夜拍美照手到擒來。借助先進的AI ISP影像訊號處理器，能輕鬆捕捉絕美夜色，成就Galaxy A系列前所未見的精彩。不僅風景照驚豔，透過超明亮暗夜人像攝影和12-bit HDR錄影功能，確保絕佳的人像拍攝效果，令照片中每位主角閃耀動人，不論光線環境是否完美，都能捕捉與親友相聚的歡樂時光，將瞬間化為永恆回憶。

Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G皆承襲三星Galaxy聞名遐邇的卓越攝影規格，包括光學防手震（OIS）和數位防手震（VDIS）等功能，行進中拍攝亦能維持照片和影片的清晰度。兩款新機亦延續Galaxy A系列一脈相承的設計理念，為人人打造充滿趣味且身臨其境的行動體驗。借助Super AMOLED顯示螢幕，使用者能以清晰的FHD解析度觀賞最新節目或瀏覽社群媒體。而不論環境照明條件如何，在Vision Booster技術的支援下，Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G的6.6吋顯示螢幕均呈現極為明亮清晰的視覺效果，讓人一飽眼福。

今年，三星首次為Galaxy A系列用戶，包括Galaxy A55 5G 和 Galaxy A35 5G，帶來最具創新性的旗艦安全功能之一－Samsung Knox Vault。其為基於硬體的防篡改解決方案，透過建構與系統主處理器和記憶體相互隔離的安全執行環境，避免遭到基於軟體與硬體的多重攻擊。它能守護裝置內最重要的私人數據，包括螢幕鎖定憑證，例如PIN碼、密碼和解鎖圖形。對於將私人資料加密並儲存於裝置端的用戶金鑰，Samsung Knox Vault亦能發揮滴水不漏的保護作用。唯有持有正確的螢幕鎖定憑證，才能存取裝置內的數據，即使裝置不慎遺失或遭竊，使用者仍可高枕無憂。

Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G亦以多層防禦級安全平台Samsung Knox作為後盾。其名列全球最深得信賴的安全平台之一，旨在透過端對端安全硬體、即時威脅偵測與聯防，為重要資料做好安全把關，有效防堵安全漏洞，將Galaxy生態圈的各個層面納入保護傘。

為提供更多元的防護管道，Galaxy A系列搭載自動封鎖程式（Auto Blocker）功能，用戶可選擇是否啟用此附加的安全措施。開啟後可阻擋裝置安裝來路不明的應用程式，並啟動應用程式安全檢查，協助偵測潛在的惡意軟體，及預防裝置透過USB傳輸線安裝有害指令與軟體。新款Galaxy A系列使用者亦可透過Galaxy安全性與隱私權儀表板，一目了然地查看和控制數據的存取狀態，並可隨時關閉存取權限。用戶亦能受益於「私密分享」（快速分享的其中一環），以安全加密的方式傳輸含有重要個資或財務資訊的私密檔案；並可決定收件人的存取權限、分享檔案的有效期限以及限制螢幕截圖或下載，進一步保障隱私。

新款Galaxy A系列智慧型手機的登場，展現三星對延長Galaxy裝置安全防護，並使其與時俱進的堅毅決心。其支援四代的Android作業系統與One UI升級，以及長達五年的安全更新，藉由配備最新的Galaxy和Android功能，極致優化裝置的生命週期。