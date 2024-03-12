元大台灣價值高息ETF（00940）昨（11）日開募就傳出規模破645億元，「買進」00940的文章也不斷湧現，不過，一名網友表示，自己先後買了國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929），見到00940月配有能賺價差，原本「相當心動」，但因4個考量，最終將資金拿去買群益台ESG低碳50（00923）。對比市況，不跟風的投資方式引起網友討論。
今（12）日投資圈的鎂光燈繼續聚焦00940募集盛況；在各大論壇上也充斥著關於00940的討論；以Dcard來說，以00940為題的文章像是「我爸要跟我借200萬買00940」、「阿母，我買到00940了」、「00940 1000張」…等持續被Po出；也有不少網友在這些文章的留言區回報買進張數，足見00940的火爆程度。
不過，有名網友透露，雖然00940讓他很心動，但經過評估它最終還是選擇買了00923；原Po表示，今年23歲，現職為軍官，剛開始接觸覺得高息型ETF才是王道，這半年來陸續買了7張00878，去年10月看到00929主打月配，中途又拿錢去買了一些，現在00940主打巴菲特選股邏輯，月配息月初領息，發行價10元又相當心動，總覺得一發行隨便都能漲到12元、13元，還可以賣掉賺價差；不過，最後仍因以下4個理由，決定將錢拿去投入研究已久的00923。原Po整理的原因如下：
1.主打月配息、巴菲特選股，但大多數成分股現在已在高點，未來2、3年可能領息賠價差。
2.考量到月配息並非自己需要，反而配息頻率越高被內扣次數變多，若不需要現金流的話，那不如季配息或半年配。
3.市場新的ETF大多是換個名稱打噱頭，看完00940成分股發現跟00919真的相當雷同，00940只是將發行價鴨的低，但成分股的股數並沒買比較多。
4.00923主打低碳是未來趨勢。
綜合以上原因，原Po表示，「碳金時代一定在我40歲前會有很衝擊的改變，因此下定決心好好存這檔」；他也自我期許，希望在今年年底能存滿20張00923。
不少網友表示，「哇，目前923、929就是完全跟你一樣的想法，940月配息突然身邊一堆人在討論，連沒有在碰股票的也來問，但我還是覺得月配息我還是一檔929就好了」、「923買就對了」、「00923是好貨」；也有網友建議，「依照眾多達人分享，年輕人還是以市值型為主。我自己都有買，但是市值型與高股息型的比例，大概10:1」、「年輕人不缺現金流，應該要配置部分的市值型股票。你想，如果高股息隨便買都能賺，那這些配息不發直接再投入，豈不賺更多」。
※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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