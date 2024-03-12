【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本政府12日通過現有法律中的一條修正草案，就是可以在專屬經濟海域（EEZ）裝設離岸風電設備，希望最晚能在2050年之前達成碳中和目標。
不過，在2030年之前，日本想要先完成發電量10 GW離岸風電計畫，2040年前增至45 GW，以取代傳統的化石燃料，例如煤炭以及LNG（液化天然氣）等。因此，浮動式離岸風力發電的角色很吃重。
日本經濟產業省（METI）以及國土交通省（MLIT）發表聯合聲明，新法將讓風電場可以安裝在比目前領土與內水（internal waters）更遠的海水區域。不過，這個草案還是得先經過日本國會批准。
如果整項計畫符合某些規定，像是海洋環境保護法等，加上公眾諮詢過後，就可以動工安裝。目前，離岸風電發電量還不到0.5 GW的日本，正在研發一些浮動式離岸風電場，但主要是用來對外展示的。相關業者也希望這項草案能順利過關，因為有利於日本浮動式離岸風電發展。
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