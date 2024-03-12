新北市「Wow～So Big！國際教育博覽會」實體場次30日將於新北市民廣場登場，除了新北市60所高中職學校，更首次邀請國立陽明交通大學、國立台灣科技大學等46所大專院校參與，現場共有106所學校一同參展，是全國最盛大的教育博覽會，號召各地學子一同參與。

教育局長張明文表示，今年與國立台灣科技大學技專校院招生專業化總辦公室合作，現場提供專屬高中學習歷程健檢與模擬面試，幫助學生做出最適合自己的生涯探索；現場也有精彩的表演、摸彩活動與宣導活動等，不論是國中生、高中生、技職生都能探索自我、了解各校資訊，作為未來升學選擇的參考。

此外，活動結合「新北市制服Fashion Show網路票選活動」，40所新北市公私立高級中等學校角逐最美制服寶座，展現熱情活力，總獎金超過2萬元！邀請全國民眾每天1票投下心目中最喜歡的制服，網路票選活動即起至30日截止(投票網址：https://expo.efroip.tw/ischool/publish_page/110/)，參賽同學亦將於30日活動當天現場走秀。

教育局表示，無法前往的同學也不用擔心，新北市特別設置線上博覽會活動，即起至6月30日熱烈開展，不僅彙整新北市60間高中職學校課程及特色，還設有適性小遊戲，讓學生在志願選填前，能有充足時間了解自我優勢潛能、認識技職群科及新北各高中職及五專學校資訊，幫助一次瞭解未來方向、適性選擇，此外，線上博覽會結合電子集章，只要集滿10點就能獲得1次抽獎機會，共有iPad Pro、Switch、Airpods等多項大獎。