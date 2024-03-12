全球央行升息，加上景氣好轉，股市多頭，銀行去年獲利創新高，金融股今年股利普遍變大方，觀察目前股利政策已經攤牌的9家金融股中，以元大期貨配息5元，殖利率飆上7.16%最高，至於新產與京城銀則各配息4.99元、3元，殖利率以約6.3%緊追，中再保與統一證的殖利率，也都有超過5%水準，讓存股族揪甘心。
法人指出，今年股市走出大多頭行情，2萬點大關指日可待，加上量能明顯升溫，激勵元大期、統一證等證券類股表態，不僅股息優於去年，且股價位階相對偏低，跟銀行、產險等類股同見資金進場押注，隨殖利率表現出色，有機會股息、價差兩頭賺。
此外，產險股之中，新產去年稅後純益29.14億元，年增45.4％，以9.22元改寫新高紀錄，昨（11）日董事會通過4.99元現金股息，創下歷史新高，不僅比去年的2.54元幾近翻倍，激勵今（12）日股價直奔漲停。
去年未發股息的中再保，公告2023年EPS2.61元，擬配息1.4元，以今日開盤股價推算，殖利率超過5.7%，而第一保、旺旺友聯預計今日召開董事會，股利政策同樣值得期待。
至於銀行股部分，目前已有京城銀、台中銀、遠東銀等3家公布股利政策，單看現金股息部分，京城銀從去年1.1元一舉拉高至今年的3元，造就一波漲勢；台中銀也從去年0.3元增加至0.4元，遠東銀則由0.409元增至0.506元。
在股票股利方面，台中銀從去年的0.42元增至今年的0.56元；遠銀去年未發放，今年一口氣拉高至0.506元，且4日董事會通過發放現金與股票各半，合計1.012元，配發率高達98.2％，董事會還通過以私募方式引進策略投資人，也讓股價一舉點火上攻。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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