【時報記者王逸芯台北報導】毅嘉(2402)看好車市需求續旺，決議砸2000萬美金，於馬來西亞設立第二間子公司。毅嘉大手筆砸錢擴大布局，顯示出對於前景樂觀的預期，毅嘉今(12)日開高走高，股價一度大漲約2.5%，站上5日線。

因應擴廠需求，毅嘉決議於馬來西亞設立第二間子公司，總計將斥資2000萬美元(折合約新台幣6.2億)，主要以車用領域為主，生產軟板打件、硬板打件和機構整合元件等。

全球車用市場持續看旺，毅嘉今年將持續積極布局車用領域產品，車用產品將成為未來重要的成長動能。有鑑於今年車用電子市場的需求依然樂觀，預期將可帶動毅嘉今年整體的營收及獲利呈現逐季增長之趨勢。

毅嘉2月自結合併營收金額約6.33億元，年增7%，其中軟板整合元件產品營收為5.28億元，機構整合元件產品營收為1.05億元；累計前2月合併營收金額約13.15億元，年增10%。

另外，毅嘉2023年全年營收為85.61億元，每股稅後純益(EPS)為1.56元，同時，董事會也決議每股配發1.2元現金股利。