台積電薪水高、福利好，但工作壓力也相對大許多，一名網友在Dcard發文，分享台積電一直被爆料的那些單位，引發其他網友討論。
原PO表示，他加入台積電FB社團後，發現有許多文章都一直在爆料某幾個單位，或是有幾個共通點。第一個吵最兇的是ISEP這個單位，需要進入FAB處理機台問題的人，都會與這單位交流，社團上很常抱怨ISEP 瘋狂亂開單、登記違規、請人去開會解釋、抱怨這單位根本冗員等，推測是ISEP單位的「權力」過大，導致許多單位抱怨連連。
再來是RD EUVL這單位，原PO透露，台積電FB社團很多文章幾乎都是抱怨該單位有許多冗員，甚至唱名說有許多人直接在耍廢，即使大夜班值班，或是上班時間手機響也不接，繼續看YouTube、新聞、小說等。
原PO直言，台積電其他單位也是很辛苦，真心覺得台積電的錢不好領，祝福想進來的學弟妹們，能首抽就是好單位，別生病了。
其他網友則說，「QM是最噁心的，每次都標準前後不一，製造問題的單位」、「可以請貴公司改善對供應商的態度嗎，尤其是警衛」、「台積電就是這樣啊，像在抽籤一樣」。
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
文章來源：dcard
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