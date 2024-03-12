存股族偏好存金控股，卻常忽略業績誘人的產險股，目前穩坐金融股股王寶座的新光產險昨（11）公布每股配發4.99元現金股息，創下史上新高，以昨天收盤價估算，現金殖利率達7%，今在買盤簇擁下，股價再登漲停價79.2元。
法人指出，過去產險業配息向來穩定，去年主要是受到防疫險的衝擊，導致股利配發不如預期，但隨著去年獲利走高，今年配發的現金股息值得期待。法人點名，新產、旺旺保、台產、中再保、第一保都是可以留意對象。
●新產：過去連15年配發股息31.25元，去年稅後純益29.14億元，EPS達9.22元，不但創史上新高，且大贏金控股獲利王富邦金的4.81元，昨董事會決議每股配發4.99元現金股息，配發率達54%。
●旺旺保：去年獲利大爆發，最新公布去年EPS5.37元，創歷年同期新高，2023年受到防疫保單虧損影響，去年沒有配發股息，但已然轉虧為盈，收盤價37.25元。公司晚間最新公布，今年仍不配發股息。
●台產：過去連續14年配發16.81元股息，公司去年稅前盈餘11.78億元，每股稅前盈餘3.25元，市場估計EPS將落在2.7-2.8元左右，創8年新高，以過去股息配發綠5成、昨收盤價27.6元計算，隱含現金殖利率5-5.5%。
●中再保：中再保2023年稅後純益20.9億元，EPS為2.61元，董事會決議每股配發現金股息1.4元，以昨天收盤23.9元計算，現金殖利率仍有5.8%。
●第一保：連去7年發放股息4.98元，即使去年受防疫險影響也不例外。去年前3季EPS為1.68元，過去幾年股利政策配息率落在4成至6成水準，以昨天收盤價19.55元來看，現金殖利率有機會上看5%。
受到獲利跳增、配息有想像空間，產險個股今全面大漲，除新產跳升漲停外，台產到11點左右也有3.4%的漲幅，旺旺保、第一保、中再保漲幅都超過2%。
免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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