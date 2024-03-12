【時報-台北電】靜待能源機構月度報告中的需求預估，中東戰事有關的石油供應擔憂有所緩解，原油電子盤價格窄幅波動，周二(3/12)截至台北時間上午11點整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-4月輕質原油期貨漲0.18美元，報每桶78.11美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨漲0.23美元，報每桶82.44美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

《商情》降息氛圍提振 布油創2周高價、美油創月初以來新高
《國際油價》9/20歐美原油電子盤錯綜
《原油期貨》NYMEX：09/19 10月輕質原油漲1.04美元，每桶為71.95美元
《國際油價》庫存減少支撐 9/19歐美原油期貨反彈逾1%
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