【時報-台北電】美股隔夜走跌，費半下挫逾1.36%，輝達走跌2%、台積電ADR重挫5%，今日現貨市場跳空開低至754元，拖累台股盤初下探19664點，所幸14日將舉辦法說會的鴻海(2317)連2日剽悍大漲護駕，帶領部分AI族群強勢表態，包括華通(2313)、宏碁(2353)、廣達(2382)、緯創(3231)等聯手走高，又以散熱族群漲勢最猛，包括雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)、元山(6275)、協禧(3071)同步亮燈漲停，奇鋐(3017)剽悍大漲9%，曜越(3540)、健策(3653)、動力-KY(6591)、泰碩(3338)、業強(6124)、力致(3483)、建準(2421)、台達電(2308)等集體走強，推助台股翻紅大漲逾百點，重登19800大關。
台積電(2330)受累隔夜輝達走跌2%、ADR重挫5%，昨遭外資倒貨1.3萬張，今日跳空探低至754元，盤中一度翻紅至769元。趁護國神山休兵之際，大象股鴻海(2317)突圍扮台股救世主，連2日轉強吸引市場關注。市場傳出慧與科技(HPE)接獲AI大單轉交由鴻海代工生產，昨獲三大法人敲進3.2萬張，點火連2日剽悍大漲4%，今日衝高至115.5元來到9個月新高，成交量放大至17萬張居台股之冠，帶領AI族群及集團股同聲大漲。
鴻海(2317)將於14日招開法說，市場預料AI伺服器、iPhone今年展望，及市況轉弱的電動車產業等相關議題，將成為法人關注焦點。
AI近期大熱門莫過散熱族群，AI教父黃仁勳開金口，稱輝達AI水冷散熱時代來臨，證實下一代DGX伺服器將採用水冷散熱，點火相關概念股吸引買盤追捧，包括雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)、元山(6275)、協禧(3071)同步亮燈漲停，領頭羊雙鴻更是連拉2根漲停挺進天價690元，奇鋐(3017)跟進大漲9%，曜越(3540)、健策(3653)、動力-KY(6591)、泰碩(3338)、業強(6124)、力致(3483)、建準(2421)、台達電(2308)等集體走強一片紅通通。
科技業者表示，輝達下半年將量產的B100和年底小幅量產的B200功耗將逐步推升至1,000W以上，且未來AI系統晶片可望走向CPU+GPU的封裝設計，需功耗更將提升至2,000W以上，散熱需求將是長線趨勢。
分析師表示，台股在台積電休兵後改由鴻海掌舵點火，今日重擂戰鼓大漲逾百點，重新站回19800關。輝達GTC大會將於18日登場，AI概念股有機會在結構調整後重回盤面主流，操作上聚焦AI伺服器、散熱；個別族群留意樞紐、低軌衛星PCB等。(編輯：龍彩霖)
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