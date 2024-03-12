【時報記者張漢綺台北報導】大立光(3008)攜手經濟部成立「萬溢能源」公司，大立光總經理黃有執表示，此次與工研院聯手成立萬溢能源公司，進入綠色能源領域，預計2024年建立酸鈦材料試產線，初期產能目標24噸，2026年放大產能到600噸，供貨給內外各大電芯廠使用，提高市場滲透率。

經濟部今天舉辦「萬溢能源公司成立記者會」，宣布和大立光合作、由大立光投資4.5億元成立「萬溢能源公司」，這也是大立光首度跨足綠能產業，經濟部產業技術司司長邱求慧表示，根據麥肯錫顧問公司(MCKinsey)市場調查，預估2030年全球鋰產值將高達4500億美元，經濟部產業技術司近5年投入10億元的研經費進行快充電池、固態電池、綠色低碳製程等三領域研發，大立光為全球光學鏡頭的第一名領導廠商，過去於材料研發已有深厚基礎，此次結合工研院成立「萬溢能源公司」，未來可望優先應用於高容量動力電池市場，可望搶攻全球電動車及儲能市上千億美元商機。

黃有執表示，此次與工研院聯手成立萬溢能源公司，進入綠色能源領域，預計2024年建立酸鈦材料試產線，初期產能目標24噸，2026年放大產能到600噸，供貨給內外各大電芯廠使用，提高市場滲透率。

被問及為何投資能源材料？黃有執表示，我們總裁林耀英是學化工相關的，基礎材料跟大立光企業文化非常相當，我們沒有什麼特別優勢，就是很安靜努力做技術上的開發，相對於其他領域，材料跟我們公司的文化是相對相容，我們其實蠻專業的，且長期對基礎材料充滿興趣，而未來就是要節能減碳，綠能市場經濟規模會愈來愈大，我們也希望環境會更好，所以這剛好有一個幸運的機會投資，我覺得蠻適合我們的。

「萬溢能源」董事長陳金銘表示，萬溢能源公司主要的核心技術為酸鈦(TNO)極材料，有別於傳統鋰電池所使用的石墨材料，充電時間需長達2至4小時，酸鈦負極材料可讓鋰電池5分鐘就充飽電，且具備20年的超長命及高安全性，可滿足快充巴士、儲能系統、混合動力車、堆高機及無人機等市的需求。