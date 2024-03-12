【時報記者張漢綺台北報導】大立光(3008)攜手經濟部成立「萬溢能源」公司，大立光總經理黃有執表示，此次與工研院聯手成立萬溢能源公司，進入綠色能源領域，預計2024年建立酸鈦材料試產線，初期產能目標24噸，2026年放大產能到600噸，供貨給內外各大電芯廠使用，提高市場滲透率。
經濟部今天舉辦「萬溢能源公司成立記者會」，宣布和大立光合作、由大立光投資4.5億元成立「萬溢能源公司」，這也是大立光首度跨足綠能產業，經濟部產業技術司司長邱求慧表示，根據麥肯錫顧問公司(MCKinsey)市場調查，預估2030年全球鋰產值將高達4500億美元，經濟部產業技術司近5年投入10億元的研經費進行快充電池、固態電池、綠色低碳製程等三領域研發，大立光為全球光學鏡頭的第一名領導廠商，過去於材料研發已有深厚基礎，此次結合工研院成立「萬溢能源公司」，未來可望優先應用於高容量動力電池市場，可望搶攻全球電動車及儲能市上千億美元商機。
黃有執表示，此次與工研院聯手成立萬溢能源公司，進入綠色能源領域，預計2024年建立酸鈦材料試產線，初期產能目標24噸，2026年放大產能到600噸，供貨給內外各大電芯廠使用，提高市場滲透率。
被問及為何投資能源材料？黃有執表示，我們總裁林耀英是學化工相關的，基礎材料跟大立光企業文化非常相當，我們沒有什麼特別優勢，就是很安靜努力做技術上的開發，相對於其他領域，材料跟我們公司的文化是相對相容，我們其實蠻專業的，且長期對基礎材料充滿興趣，而未來就是要節能減碳，綠能市場經濟規模會愈來愈大，我們也希望環境會更好，所以這剛好有一個幸運的機會投資，我覺得蠻適合我們的。
「萬溢能源」董事長陳金銘表示，萬溢能源公司主要的核心技術為酸鈦(TNO)極材料，有別於傳統鋰電池所使用的石墨材料，充電時間需長達2至4小時，酸鈦負極材料可讓鋰電池5分鐘就充飽電，且具備20年的超長命及高安全性，可滿足快充巴士、儲能系統、混合動力車、堆高機及無人機等市的需求。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：