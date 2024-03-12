【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者五福(2745)董事會通過2023年財報，受惠疫後出國旅遊需求報復性復甦，第四季稅後淨利0.79億元、每股盈餘（EPS）2.35元，連3季改寫新高。累計全年稅後淨利2.64億元、每股盈餘7.87元，較前年顯著由虧轉盈，雙創上櫃以來新高佳績。

五福2023年第四季合併營收15.88億元，季增5.92％、年增達近7.41倍，創近17季高、同期新高。營業利益0.99億元，季減2.01％、較去年同期大幅轉盈，改寫歷史次高。稅後淨利0.79億元，季增0.13％、年增達49.02倍，每股盈餘2.35元，連3季改寫新高。

累計五福2023年合併營收49.8億元、年增達16.11倍，為近4年高。營業利益2.7億元，稅後淨利2.64億元，分較前年虧損1.08億元、0.76億元大幅轉盈，雙雙強彈衝上歷史新高，每股盈餘7.87元亦創新高。

觀察五福本業獲利指標，撇去3年疫情期間因營收規模驟減造成的毛利率異常失真狀況，去年第四季毛利率13.4％，高於疫前8.69～13.3％水準，營益率6.26％改寫歷史次高。全年毛利率12.44％則僅次於2015年、為疫前次高，營益率5.43％亦創歷史新高。

五福表示，旅遊業受全球疫情影響沉寂近3年，於2023年逐步復甦，受惠報復性出遊熱潮，2023年單季營收逐季躍升屢創佳績，本業獲利表現優於疫前，使稅後淨利自第二季起連3季創高，帶動全年獲利及每股盈餘齊創上櫃以來新高。

受惠適逢春節連假，且去年解封初期取得機位數不多、比較基期較低，五福2024年2月自結合併營收6.32億元，月增達27.71％、年增達1.98倍，為近4月高、改寫同期次高。累計前2月合併營收11.27億元、年增達近1.75倍、改寫同期新高。

五福指出，觀察2024年旅遊市場，若以目的地分析熱門旅遊區域，日本、歐洲熱度可望持續，日本仍為國人最喜愛旅遊地點，尤其在4～6月的賞櫻季節及期間限定的黑部立山，詢問報名情形熱絡。越南峴港及富國島在網紅及媒體宣傳下，成為新崛起的熱門選項。

對此，五福配合市場需求，增加高雄直飛峴港及富國島包機，銷售反應暢旺。而郵輪旅遊市場持續需求強勁，五福代理的歌詩達（Costa）莎倫娜號及MSC地中海郵輪榮耀號春季日韓賞櫻等行程，銷售暢旺表現不俗，暑假檔期歌詩達莎倫娜號詢問熱度也越來越高。

展望2024年，五福認為全球旅遊環境將迎來更強勁成長，包括航班與航線增加、旅遊從業人員回歸，以及客戶對旅遊的期待與需求居高不下，將使今年旅遊市場精彩可期。公司對此備妥全方位旅遊產品，對未來營運展望樂觀期待。