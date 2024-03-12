【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數251.86點，漲3.23點；總計553家漲、179家跌、64家持平；委買10714811張、委賣6170981張；總成交值796.63億元。

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《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數267.95點，成交值7.76億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數268.21點，成交值663.03億元
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