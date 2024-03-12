【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統候選人川普周一表示，TikTok（抖音國際版）對國家安全構成威脅，但如果禁止這個熱門app，「有些孩子可能會抓狂」，而且也只會壯大Meta Platforms讓共和黨人相當不滿的社群平台臉書（Facebook）。
Meta周一收跌4.4%，報483.59美元。該公司表示對川普的發言不予置評。
在美國國會本周審議一項針對TikTok的法案前，川普重申其擔憂。該法案將給予TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）約六個月的時間，從這款獲1.7億美國人使用的熱門短影片應用程式撤資。
美國眾議院將依據快速通關規則排定於周三進行表決，該規則要求三分之二國會議員投下贊成票才能通過法案。
在周一晚間致美國國會的信函中，TikTok再度強調它不屬於中國政府所有，也不受其控制，並主張如果TikTok被出售，其他買家不會延續TikTok砸下15億美元保護美國數據的努力，「諷刺的是，根據撤資計畫，美國用戶數據的安全性可能降低」。
川普向來亳不掩飾對臉書的敵意，周一他在接受CNBC訪問時表示：「我不打算讓臉書的規模壯大一倍。如果你禁止TikTok，那麼臉書和其他平台，但主要是臉書，將成為最大受益者。而我認為臉書一直很不誠實」。
川普亦證實他最近曾與投資人Jeff Yass會面，而Yass旗下的投資公司Susquehanna International Group持有字節跳動股份，但他們並沒有談到TikTok。
川普表示TikTok有很多好處，但也有很多壞處，並警告下令禁止使用TikTok可能影響年輕族群，「TikTok平台上有許多小孩，沒有了TikTok，這些孩子可能會抓狂」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：