【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統候選人川普周一表示，TikTok（抖音國際版）對國家安全構成威脅，但如果禁止這個熱門app，「有些孩子可能會抓狂」，而且也只會壯大Meta Platforms讓共和黨人相當不滿的社群平台臉書（Facebook）。

Meta周一收跌4.4%，報483.59美元。該公司表示對川普的發言不予置評。

在美國國會本周審議一項針對TikTok的法案前，川普重申其擔憂。該法案將給予TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）約六個月的時間，從這款獲1.7億美國人使用的熱門短影片應用程式撤資。

美國眾議院將依據快速通關規則排定於周三進行表決，該規則要求三分之二國會議員投下贊成票才能通過法案。

在周一晚間致美國國會的信函中，TikTok再度強調它不屬於中國政府所有，也不受其控制，並主張如果TikTok被出售，其他買家不會延續TikTok砸下15億美元保護美國數據的努力，「諷刺的是，根據撤資計畫，美國用戶數據的安全性可能降低」。

川普向來亳不掩飾對臉書的敵意，周一他在接受CNBC訪問時表示：「我不打算讓臉書的規模壯大一倍。如果你禁止TikTok，那麼臉書和其他平台，但主要是臉書，將成為最大受益者。而我認為臉書一直很不誠實」。

川普亦證實他最近曾與投資人Jeff Yass會面，而Yass旗下的投資公司Susquehanna International Group持有字節跳動股份，但他們並沒有談到TikTok。

川普表示TikTok有很多好處，但也有很多壞處，並警告下令禁止使用TikTok可能影響年輕族群，「TikTok平台上有許多小孩，沒有了TikTok，這些孩子可能會抓狂」。