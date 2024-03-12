近日高中職校園內接連發生暴力事件，讓師生感到不安。全國高級中等學校教育產業工會今天發表聲明認為，現在校園安全堪憂，師道蕩然無存，他們提出「強化校園內安全管理機制，並擴增專業訓輔人力；」等五大訴求，以讓校園平靜下來，也還教師基本尊嚴。

近來數起發生在高中職學校的重大校園安全事件，不論是在校園內發生滅火器傷人事件，高中職學校國中部發生的重傷致死事件，亦或者是校園內教師被毆打事件，再再突顯著校園安全令人堪憂。

全中教表示，隨著學生年紀、生活歷練及個頭體態漸長，高中職教師要面臨管理輔導學生的壓力也更增加，國中時期的大哥大到了高中職學校可能變成幫派中的大大哥，面對這些少數需要特別輔導管教的學生，第一線教師並沒有受過專業輔導管教訓練，因此備感壓力。

再者，為了讓特教生日後能融入社會，現行教育主張普特融合，讓特教生融入在一般班級中學習。全中教認為，雖然此教育方式的目的是良善的，然而導師及一般任課教師並非受過專業特教教師訓練，卻要承受輔導特教生在班學習的壓力，尤其面對情緒障礙嚴重的學生，在教室內可能突然情緒暴衝的傷人或自殘，老師難以處理。

全中教進一步指出， 近年來隨著高中職學校即將面臨教官退出校園的政策落實，部分學校教官或許基於不想多惹麻煩及交由學務創新人力負責的心態下，對於校園安全維護的積極度已大不如前，當校園衝突發生時，也常讓教師感覺納悶，怎麼沒有看到教官或校安人力及時出現幫忙。

對於校園安全維護，全中教提出五點訴求：一、強化校園內安全管理機制，並擴增專業訓輔人力；二、高中職教師員額不足與教師過勞的現象，教育部應擬定增加高中職教師員額配套，並盡速編列預算執行；三、落實特教法配套措施，每安置身心障礙學生一人，減少該班級人數一人至三人；四、增加專業輔導人力，強化需要特殊管理或輔導之學生；五、正視現階段學務創新人力，完全無法銜接教官在校園內的功能，積極提出改善措施。