國民黨啟動黨內組織改革，將黃復興黨部整合進地方黨部，外界也關心後續的相關改革，黨主席朱立倫表示，智庫一定要大幅度改革，走向內造化、年輕化，與立法院黨團、執政縣市完全對接，本周將召開新董事會改選，會朝輕量化努力。

朱立倫今（12）日上午率黨務主管在黨部向逝世99周年的該黨總理孫中山獻花致敬，對於近期黨內組改，朱表示，智庫要大幅改革，第一要走向內造化，跟立法院黨團與縣市政府完全能夠對接，智庫執行長柯志恩與各組召集人皆有共識。

朱立倫指出，第二必須要年輕化，要把新一代想法引進智庫，而智庫不可能保持這樣龐大的組織，也沒有這樣的能力經營費用，這周五就會召開新董事會改選，會朝輕量化與各界合作的方向努力。

朱立倫指出，國民黨改造不斷進行，不管中常會、中央委員會與黨代表等，這些大家有很多建議，時機就要配合黨的全代會一一改造，黨組織已經完全內造化、輕量化、扁平化路線來做，其他決策組織也是，現階段立法院黨團與縣市議會的合作，是國民黨的關鍵力量。

前中廣董事長趙少康近日談國民黨改革的問題，是否把趙列指定中常委？朱立倫指出，未來中常會也將配合內造化，把縣市長、縣市議會議長、立法院黨團幹部納入指定中常委名額，他也常常與趙少康聯繫聽取建言，但趙少康是媒體人，會繼續保持這樣的立場，他希望學者專家也多給國民黨一些改革建議。

此外，根據TVBS「十大政治人物好感」最新民調，朱立倫被排行在後段班，媒體問是否因為大刀闊斧改革的影響？朱立倫說，他擔任主席最重要目標就是希望國民黨好，把所有光環、好感度給國民黨從政同志跟國民黨，「我願意背黑鍋跟背罵名，只要國民黨好，這是我努力的目標。」