日本臭蟲肆虐案件持續擴大，日前有民眾在JR宇都宮線電車上目擊臭蟲，引發日本民眾廣大關注，目擊民眾發文表示嚇到不敢坐電車座椅，對此，JR東日本公司表示尚未收到有關臭蟲的通報。
綜合「集英社在線」等日媒報導，一對日本夫妻10日在X發文，稱搭乘JR宇都宮線電車返家途中在車上目擊臭蟲，夫妻倆更分享臭蟲在電車座椅上的照片，回家後更將臭蟲包在透明塑膠袋裡，他們稱，雖然很累，但一看到臭蟲就站起身、不坐座位了，因為很害怕。
該篇貼文引發日本社會熱議，至今已吸引3900萬人次觀看，超過1400則留言。
對此，JR東日本公司11日回應表示，尚未收到乘客或員工通報有臭蟲，無法確認民眾貼文的真實性，但強調已特別確認車廂的清潔度。
日本富士電視台新聞網（FNN）報導，事實上「超級臭蟲」肆虐日本的情形日益嚴重，尤其在都市地區造成更大的破壞，去（2023）年東京民眾諮詢臭蟲的案件量創歷史新高，達350件。
報導也指出，2022年東京的臭蟲諮詢案件達243件，其次依序為大阪的209件、神奈川縣的146件，指出在飯店眾多的都市地區，臭蟲災情正在加劇。
今年1月，東京一間飯店的3個房間內一共發現至少50隻臭蟲；東京另一名40歲男子表示，妻小去京都旅遊回來後，家裡就出現臭蟲，身上多處被咬。
多位專家、日本媒體將臭蟲肆虐歸咎於疫情後外國觀光客暴增，不過東京害蟲防治協會一位高階主管認為，臭蟲入侵日本一般家庭的風險比觀光客高，主因在於日本民眾也會出國，並將臭蟲帶回家，他認為民眾應有「這在日本家庭已經很常見」的想法。
另外隨著天氣轉暖，預計因臭蟲引發的損害會再增加，專門進行臭蟲消滅工作的多美有限公司經理當銘武夫警告，臭蟲在攝氏18度以上就會變得更加活躍，預計5月份開始，臭蟲數量會再增加。
由於臭蟲已對過去的殺蟲劑出現抗藥性，因而又被稱為「超級臭蟲」，東京害蟲防治協會主管建議，民眾選購殺蟲劑除蟲時，應確認是否為近年所開發的成份後再選購。
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