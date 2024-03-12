大眾交通是每日人流密集處，為切實維護公共交通秩序，大陸公安機關重拳打擊地鐵公車的突出違法犯罪，大力整治治安問題，透過加大城市軌道交通警力投入和巡查力度，提升「見警率」、「管事率」。大陸公安部統計，2023年全大陸每日常態化投入巡邏警力約1萬人，並通過巡查，公安機關破獲各類刑事治安案件5700多起，抓獲網上在逃人員4700多名。

根據《法治日報》報導，2023年大陸各地公安機關共檢查走訪地鐵公車營運企業6.2萬多次，排查治安隱患5.3萬處，組織展開演練2.9萬多場次，組織安全防範培訓教育1.6萬多場次，

另了解，公安機關將持續緊盯公共交通領域治安突出問題，持續推進地鐵公車智慧防控體系建設，強化防風險、保安全、護穩定、促發展各項措施落實，進一步提升民眾出行幸福感、安全感。

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