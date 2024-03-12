總統大選後，政黨與社會各界看見了青年的聲音，也開始關注青年族群。台灣青年民主協會今日召開記者會，呼籲各黨一起來支持制定《青年基本法》，政府定期召開國是會議，廣納青年聲音，讓政府發布的青年政策白皮書，也有更草根而廣泛的青年參與。

現在各政黨都在積極開拓青年支持者，國民黨宣示要「年輕化」，成立數位黨部 KMT Studio；民進黨亦將「青年議題主流化」視為今年重要方向，要求各部會強化青年議題之規劃；民眾黨選後宣布獨立成立青年部，積極發展青年事務。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，根據《青年基本法》，政府應定期公布「青年政策白皮書」。他說明，根據該白皮書的內容，政府會定期發布「青年發展政策綱領」，地方青年事務專責單位可以根據這個綱領制定相應的「青年政策推動計畫」，以推動青年發展相關工作。

張育萌並提出制定《青年基本法》的五大訴求，包含「青年身份法制化」、「各縣市成立青年專責機關」、「政府定期公布青年政策白皮書」、「政府定期召開青年國是會議」以及「各級政府青年參與機制法制化」。

台灣少年權益與福利促進聯盟張祐嘉表示，自 2005年由行政院青年輔導委員會所主導之「青少年政策政策白皮書」後，未再有具有年齡延續性的政策白皮書規劃，這說明台灣長期以來缺乏以15至24歲青少年為主體的發展性政策規劃。

台灣學生聯合會理事長翁歆媃說明，全台灣目前共有19個設青年事務專責單位、20個設有青年諮詢組織的縣市，「青年主流化」的概念已然是這個世代所遵循且推崇的價值，現階段各青年政策實行成效不一，可以透過法制化來解決部份問題。

青民協認為《青年基本法》的制定，是「青年主流化」的最後一塊拼圖，也讓政府在政策制訂時，制度性的納入青年的聲音。