【時報記者莊丙農台北報導】華航(2610)宣布今年7月14日起直飛西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周5班台北-西雅圖航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北，旅客在台灣與美洲之間將有更多的飛行選擇，同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，為華航營運版圖再添新動力。
華航台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI022於晚間23：30自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19：50抵達，飛行時間約11小時；回程西雅圖飛往台北CI021於凌晨01：40起飛，台灣時間隔天上午05：05抵達桃園機場，飛行時間約13小時。
華航網站搭配台灣出發班號CI022推出來回機票22％減價優惠價格，台北-西雅圖經濟艙最低台幣19,725元起；還有華夏會員加贈哩程活動，凡於9月底前搭乘台北-西雅圖往返航班，每航段可額外獲得2,200哩程數回饋，來回程享雙倍好哩。
華航增添長程航線佈局，看好台美市場活絡的旅運需求，直飛西雅圖為華航擴展北美航網的重要一步。西雅圖機場2023年旅客總量超過5,000萬人次，為美國西北地區第一大機場，華航插旗西雅圖，規畫台北晚出早回的班型，提供往返北美或亞洲主要城市便捷的飛行服務，也拓展美國內陸市場，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點，強化整體航網部署。
華航在北美市場目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五大城市，其中獨家直飛安大略，成為亞洲直航定期航班先鋒，以一市兩機場緊抓各種客源，大洛杉磯地區每日最多達3個班次。隨西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至6個直飛航點，每周總計超過四十班次往返美加地區。
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