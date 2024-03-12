【時報記者王逸芯台北報導】兩家外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，對於今年BMC(遠端伺服器控制晶片)出貨仍偏保守看待，但對於非BMC產品出貨則相對樂觀，目前美系外資維持信驊目標價3150元、評等加碼；日系外資則維持目標價3250元、評等優於大盤。
美系外資表示，受傳統雲端產品補貨需求推動和非BMC產品，信驊去年第四季單季營收9.84億美元，季增加24%，年減少26%。單季每股收益為8.22元，季增加 15%、年減少35%，低於先前市場預期，主要是因為受到匯兌的因素。單季毛利率為成長至64.3%，主要受益於有利的產品組合。
美系外資表示，預期信驊第一季營收將會有低個位數下滑。在GPU供給寬鬆下，目前看到更多來自美國企業、中東企業二級市場的需求，但這可能將蠶食非人工智慧雲半成品的需求，因此，預計信驊2024年非人工智慧雲端出貨量可能較去年同期持平或下降。另外，下半年非AI雲端半導體的復甦將取決於企業對GPU支出。另一方面，信驊繼續在其非BMC產品上取得進展。現階段維持信驊目標價3150元、評等加碼。
日系外資表示，考慮信驊BMC出貨量可能會降低，將其2024~2025年每股收益降低11~16%，但由於獲利下修有限，故對信驊股價維持樂觀。日系外資進一步表示，先前預計信驊在2024年BMC出貨量將達到1080萬套，但由於現階段仍有庫存尚未消化完畢，故先將出貨量下修到860萬套，整體來說，信驊的BMC出貨在2024年可能觸及低谷。現階段維持信驊目標價3250元、評等優於大盤。
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