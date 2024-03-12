【時報-台北電】中國人民銀行連續8天維持逆回購100億元(人民幣，下同)，7天期、中標利率1.8%不變，公開市場實現零投放、零回籠。

香港信報援引路透統計，本周逆回購到期總量500億元。須留意的是，本周五(15日)另有中期借貸便利(MLF)到期4810億元。

中國外匯交易中心最新數據顯示，人民幣匯率中間價為7.0963元，較前一交易日升值0.06分，改寫逾2個月新高。(編輯：廖小蕎)

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