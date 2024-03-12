【時報-台北電】儘管投資人對於美國聯準會(Fed)降息的預期升溫並保持樂觀情緒，但仍有部分投資人對於Fed6月降息仍保持疑慮，致盤中金價小幅下跌；截至台北時間3月12日上午10點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金下跌1.7美元，報每盎司2186.9美元。

5月白銀下跌0.045美元，報每盎司24.670美元。

4月白金上漲0.2美元，報每盎司940.7美元。

6月鈀金下跌1.00美元，報每盎司1041.00美元。(編輯：王思涵) (商品行情網)

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《商情》9/20黃金亞洲電子盤續跌
《貴重金屬現貨》亞洲貴重金屬現貨：09/20黃金每盎司為2588.08美元
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