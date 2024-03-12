【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國總統拜登周一發布2025財政年度規模達7.3兆美元的預算案，詳細列出其國情咨文所提及的為家庭提供稅負減免、降低健康照護成本，以及提高富人與企業稅以削減預算赤字。這項預算案如獲國會通過，則2025年度美國聯邦政府開支將增至7.3兆美元，雖然需舉債1.8兆美元補足稅收缺口，但未來10年稅收估將增加4.9兆美元、赤字估將減少3兆美元，以及政府將撥出1.9兆美元用於強化社會福利。該預算案並預估美國今年經濟成長率為1.7%、明年為1.8%，並在2030年升至2.2%。今年CPI通膨預估為2.9%、明年為2.3%。失業率則預估為4%。

●紐約聯準銀行公布，2月美國消費者對一年的通膨率預期升至3.04%，高於1月預估的3%。消費者對未來3年的通膨率預測由2.4%升至2.7%，對未來5年的通膨率預測由2.5%升至2.9%。

●市場觀望本周發布的美國通膨數據，周一美元指數上揚0.2%，報102.85，紐約現貨金在創下歷史新高後漲幅收斂，終場漲0.46%，報每盎司2189.11美元。紐約期金收漲0.1%，報每盎司2188.6美元。日本央行最快可能在下周開會時宣布讓負利率政策退場，日圓維持強勢，周一美元跌0.1%，報146.94日圓。最大加密貨幣比特幣漲破7.2萬美元大關，在隔夜上漲5.3%，報72033美元。

●市場觀望美國通膨數據及全球原油供需報告，周一紐約期油收跌0.1%，報每桶77.93美元，盤中一度跌1.56%，報每桶76.79美元。布蘭特期油小漲0.16%，報每桶82.21美元。