【時報記者任珮云台北報導】精英(2331)旗下精強科技發表全新可支援四台顯示器的產業應用迷你電腦，包含LIVA Z5 PLUS/LIVA Z5E PLUS/LIVA Z5F PLUS，滿足教育、公共交通、消費零售市場的多樣需求，為客戶提供高可靠度與高效能的解決方案。

精強新發表的LIVA Z5系列迷你電腦，搭載Intel 13代與14代 Core處理器，實現了顯著的性能提升，擁有10核心運算能力，能夠順暢高效地處理各種要求嚴苛的任務，並全面支援Wi-Fi 6E提供高達9.6 Gbps高速傳輸力，使得Z5系列可以流暢播放高品質影音，客戶建置過程不需為不同應用場景煩惱網路佈線問題。

此外，Z5系列具備多儲存設計，能夠容納PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD和一個2.5英吋固態硬碟(SSD)或硬碟(HDD)，提供更多樣的儲存選擇，滿足不同預算及需求的客戶選擇，更有兩個2.5G Base-T (2.5G)乙太網路傳輸，實現產業環境中高速的數據任務處理，全系列支援vPro以及實體TPM，大幅提升產業應用價值。

精強科技自成立以來致力於成為產業應用價值方案提供者，並聚焦於開發垂直產業應用利基型產品解決方案，目前在國際多個應用領域取得成功案例，包括歐美教育用電子白板、印度機場即時航班系統、日本新幹線影像投放以及南美KFC電子菜單與POS系統，未來更著力於自助式服務機、自動販賣機與數位電子看板的產業應用開拓。

LIVA Z5 PLUS與LIVA Z5E PLUS設計聚焦垂直應用行業領域，並通過Intel邊緣運算軟體與套件平台認證；LIVA Z5 PLUS及Z5E PLUS為多重顯示產業應用需求而設計的理想選擇，能夠支援令人驚艷的4K UHD影像處理能力，滿足高品質影像的要求。同時，搭載了2個HDMI、DisplayPort和Type C(Alt. DP)介面，LIVA Z5 PLUS 及Z5E PLUS可支援四個顯示器的多顯示解決方案。另外，LIVA Z5E PLUS提供兩個產業應用機種選擇；搭載四個COM介面機種或是兩個COM介面，HDMI 輸入/影像卡適用AI視覺影像處理。

LIVA Z5F PLUS除支援四個顯示器的多顯示解決方案外，其無風扇設計更是為工控環境的需求提供了理想解決方案。解決了風扇應用在多塵環境中普遍發生因吸入粉塵和髒汙而引起的設備故障問題，從而有效地降低了設備的維護成本，延長系統使用壽命。