出訪加勒比海島國海地的美國國務卿布林肯11日表示，鑑於當地局勢持續惡化，美國將向肯亞領導的海地「多國安全支援特派團」捐款3億美元。

黑幫勢力在海地不斷坐大，綽號「烤肉」（Barbecue）的幫派首領謝里齊耶（Jimmy Cherizier）被指稱企圖推翻總理亨利（Ariel Henry）政府。謝里齊耶警告說，如果這位極不受歡迎的總理不下台，「一場內戰將以種族滅絕告終」。

海地政府11日表示，已延長該國西部地區的宵禁，「以恢復秩序並採取適當措施重新控制局勢」。海地宵禁將於11日晚上至14日早上生效。當地政府表示，警方已被授權使用「所有可用的合法手段來執行宵禁並逮捕所有違法者」。

美國的一項全球威脅評估發現，「幫派更有可能暴力抵制外國軍隊部署到海地，因為他們認為這對他們的控制和行動構成共同威脅。」該評估還強調了多國安全支援任務可能面臨的挑戰。

美國官員呼籲加快派遣這樣一支部隊，以幫助穩定當地動盪的局勢。在海地首都太子港因幫派襲擊而陷入暴力事件後，海地進入緊急狀態。

布林肯近日前往牙買加首都金斯敦參加加勒比海共同體（Caricom）高階會議，尋求解決海地政治危機的辦法。談判正在進行，目的是在海地建立一個過渡委員會，為該國的選舉鋪平道路。

據《CNN》報導，布林肯在加勒比海共同體會議結束時表示，「我今天宣布，美國防部將對該任務的批准支持增加一倍，從1億美元增加到2億美元。這使得美國對這項努力的支持總額達到3億美元。」

目前尚不清楚安全任務何時部署。肯亞內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）11日稍早表示，肯亞軍隊目前正處於「部署前」階段。

布林肯說，「我們今天在金斯敦傾聽你們的想法，同時也為前進的方向提供具體支持，特別是加共體和所有海地利益攸關方制定的聯合提案，以加快政治進程過渡。」

布林肯表示，美國支持「建立基礎廣泛、包容、獨立的總統學院的計劃」，該計劃將「採取具體步驟滿足海地人民的迫切需要」，使安全支持任務能夠「迅速部署」，並最終創造必要的安全條件，以舉行自由和公正的選舉，讓人道主義援助到達需要的人手中，並幫助海地重新走上經濟機會和成長的道路。

這位美國最高外交官也宣布提供3300萬美元，為海地人民提供額外人道主義援助。布林肯早前在里約熱內盧宣布，美國打算向多國安全支援團提供2億美元。