2024香港國際影視展11日開幕，在香港文體旅局、中聯辦宣文部、大陸國家廣電總局港澳台辦公室等機構見證下，阿里大文娛發布「港藝振興計畫」。阿里大文娛董事長兼CEO樊路遠宣布，未來5年將在香港劇集、電影、演出和青年人才培養4大領域投入不低於50億港元（約合新台幣201億元）。
綜合媒體報導，計畫的共同發起方還有：安樂影片、笨小孩影業、東方影業、歡喜傳媒、寰亞傳媒集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、天下一集團、TVB、邵氏兄弟、英皇電影等（以首字母排序）。
阿里影業總裁李捷現場透露，阿里影業已受邀加入香港影業協會、香港電影商協會。他還在現場宣布，阿里影業將與香港浸會大學合作，在香港延續阿里大文娛的「海納國際青年導演發展計畫」，與該校電影學院達成5年戰略合作，為20位優秀的青年電影人提供獎學金激勵。
此外，發布會上優酷還公布了《新聞女王2》、《黃金時代》、《家族榮耀之繼承者之戰》等劇集；阿里影業發布了多部港片，並宣布將在香港打造全球第二總部，與香港頂尖電影公司「同飲香江水暖，再創港片輝煌」。
香港文體旅局長楊潤雄表示，期待阿里大文娛與香港影視界共同探索新的合作模式和業務領域，讓香港影視娛樂業在國際舞台再創新高峰。
大陸國家廣電總局港澳台辦公室二級巡視員史志燕表示，「港藝振興計畫」的發佈，充分表明大陸與香港文化影視產業合作正向更縱深層次推進，將激發大陸與香港視聽產業更大活力與潛能。
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