【時報記者任珮云台北報導】今年以來在半導體類股帶領及降息預期推動下，風險性資產的多頭延續，不過面對全球經濟、政治等不確定性，今年將是機會與風險並存的一年。路博邁建議投資人在樂觀氣氛中還是要抱持謹慎態度，以多元配置的優質股債平衡策略，提升投資勝率、並強化下檔風險保護。

路博邁ESG優選平衡基金經理人王昱如表示，雖然今年以來股市延續多頭格局，標普500指數甚至頻創新高，不過若進一步探究貢獻來源，會發現上漲及下跌家數約各半，顯示股市存在不平衡的現象。此外，預期今年全球經濟成長將放緩、通膨仍需時間重回央行目標，加上史無前例的全球大選年，勢必將增添市場投資變數。

面對波動的2024該如何投資？王昱如表示，透過攻守兼備的平衡配置，布局高品質股票掌握增值機會，搭配投資等級債抵禦下檔風險，會是投資人穩中求勝的最佳投資選擇之一。

在股票布局上，需要更重視公司的獲利穩定性及財務品質。同時，高品質企業往往能順應經濟變化並尋求成長機會，以維持產業領先地位並保護其獲利能力不受潛在競爭對手的影響。在經濟趨緩時，將有更好的財務緩衝與應變能力。根據歷史經驗來看，高品質股票在景氣循環後期通常表現勝出。回顧過去三次景氣擴張後期(1997/11-2001/3、2005/12-2007/12及2016/8-2020/2期間)的報酬表現，高品質股票分別上漲32%、35.1%及49.4%，高於一般股票的19%、30.9%及32.9%。

而以債券布局來說，王昱如表示，在歷經聯準會快速升息後，投資等級債現在提供非常具吸引力的收益水準。截至2024年1月底，美國投資等級公司債指數到期殖利率為5.2%，大幅高於過去10年平均的3.5%，代表投資人現在進場，能在不承擔過多信用風險下，有機會獲取較高收益。而且，投資等級發行企業也具有較強防禦力能對抗景氣趨緩。

此外，若能在股債平衡策略中納入ESG評估及篩選，將為投資組合帶來加分效果。根據MSCI的研究，高分ESG企業通常擁有更好的獲利及股息支付能力、發生重大風險事件的頻率較低、盈餘波動較小，且相較低分ESG企業享有更低的資金成本。王昱如指出，長期來說，ESG表現對企業的營運、財務狀況及評價都將產生顯著影響，聚焦高分ESG標的可望創造更高的投資價值。

路博邁ESG優選平衡基金於3月11日開始募集，有新台幣及美元計價幣別，同時提供累積、月配級別，供投資人多重選擇。