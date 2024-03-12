【時報記者葉時安台北報導】因應電商與高科技運輸需求提升，物流業追求更加精緻、安全與高效率運輸，具有便利上下貨優勢、高載貨效能的「鷗翼車廂」需求逐漸增加。為提供顧客全新升級的載運體驗，HINO商用車台灣總代理和泰車(2207)全新導入日本Trantechs鋁合金歐翼車廂，車身由輕量化的高端鋁合金材質打造，車身輕盈載更多。「HINO 500系17噸鋁合金鷗翼大貨車」於NX台灣國際物流舉辦交車暨發表典禮，即日起正式上市發賣，上市初期特別提供前20台早鳥優惠價，即日起於和泰汽車全台所屬經銷商─長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點正式銷售。

除了輕量化優勢外，為兼顧台灣產業高承載使用習慣，Trantechs鋁合金鷗翼車廂內採用鋼製直樑/橫樑設計，床板則使用17mm天然竹材+2.3 mm鐵花板之雙層結構，大幅提升車身強度鋼性。另鷗翼車廂最重要的油壓機構，採用日本工進精工所(Koshin Seikosho)製造之高品質雙作用式油壓缸，搭配緩慢開啟/緩慢關閉安全機構，使鷗翼門作動流暢、靜音。同時配備德國原裝進口載重2000公斤、4油壓缸動力尾門車型，上下貨物可更加輕盈便捷。

本車獨特搭載鷗翼門鎖定系統(包含點火開關鎖定機構與警告蜂鳴器)，當鷗翼門尚未完全關閉時，引擎將無法發動，確保車廂與駕駛安全。另配備高度700mm的車摒設計與鷗翼門鎖定裝置，確保車輛轉彎時，貨物不會直接壓在鷗翼門板上，貨物承載更安全。

大貨車全新導入日本Trantechs鋁合金歐翼車廂，車身由輕量化的高端鋁合金材質打造，搭載於HINO 500系17噸高強度底盤，完成車含動力尾門空重僅約9.5噸，有效積載可達7.5噸，車廂實內長度約8590 mm，單趟即可載運14個標準棧板。