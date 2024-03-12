【時報記者任珮云台北報導】玉山金(2884)旗下玉山銀行攜手高雄榮民總醫院共同推動永續醫療發展及高齡友善服務，打造醫療永續生態圈，由玉山銀行董事長黃男州與高雄榮總院長陳金順代表共同簽署永續醫療合作備忘錄。此為南臺灣金融業與醫療產業首次跨界合作，以創新的思維和服務，回應高齡社會和氣候變遷的挑戰。

玉山銀行董事長黃男州表示，隨著臺灣人口老化加速，高齡者對於金融和醫療的需求也日益增加，此次與高雄榮總的合作，除了永續外也加入了高齡友善的元素，透過跨業聯手積極回應社會的期待，以具體行動實踐企業社會責任。玉山銀行也將協助高雄榮總規劃永續策略，分享ESG的實踐經驗，並結合玉山永續轉型平台的專業顧問團隊，協助高雄榮總執行溫室氣體盤查及編撰永續報告書，共同提升社會共融及環境永續目標。

高雄榮總院長陳金順表示，作為高屏地區唯一公立醫學中心，高雄榮總長期致力於提供優質的醫療服務，本次特別邀請玉山銀行協助提供專業建議，期望透過雙方合作，協助高雄榮總推動永續經營及高齡友善服務。高雄榮總也將提供南部在地玉山主管、員工優質健康檢查服務及健康管理建議。

玉山長期深耕醫療產業，目前已服務近30家指標型醫院，類型涵蓋大型醫學中心、區域醫院、地區醫院，服務項目包含員工薪資轉帳、經管國庫機關專戶存款、全民健保代收代付業務款項、e化創新、AI及永續諮詢服務等。高雄榮總在永續面向的推動，包括高齡友善的健康促進計畫、於去年成立長照住宿型機構、致力於節能減碳及資源回收再利用等。