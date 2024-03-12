【時報記者任珮云台北報導】台股高息ETF不只募集熱，觀察既有的台股高息ETF今年來受益人與規模變化，統計到3月8日最新數字，今年來17檔台股高ETF受益人增加46萬8835人，規模增加1773.32億，使得總受益人來到434萬8863人、總規模1.03兆元，相較於56檔台股ETF總體數字來看，分別占了67%、64%。

進一步觀察這17檔ETF的表現，今年來受益人增加最多的前五名分別是群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、群益半導體收益(00927)，規模增加最多部份是群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、大華優利高填息30(00918)；再以今年來績效表現來看， 群益台灣精選高息(00919)上漲16.58%表現最好，其他前五名分別為富邦臺灣優質高息(00730)上漲12.05%、富邦特選高股息30(00900)上漲11.47%、群益半導體收益(00927)上漲11.43%、凱基優選高股息30(00915)上漲10.05%；整體來看，拿下三冠王的00919堪稱為台股高息ETF最佳人氣績效王。00919即將除息，參與第四次除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台灣投資人對於存股的需求熱度不減，台股高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。11日雖然大盤在創新高後拉回整理，不過，若從存股的角度來看，指數的跌勢卻也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

大華優利高填息30(00918)經理人楊斯淵表示，挑選高股息ETF，一定要了解指數篩選原則。以大華優利高填息30來說，除了考量企業股利率之外，也將歷史填息紀錄、企業營收、市場流動性等納入指數篩選原則。從掛牌以來表現觀察，不僅市價報酬亮眼，配息率更是相當誘人，吸引投資人湧入，目前規模已經接近200億元新台幣。展望後市，建議投資人除了追求成長股的躍進外，也同時布局於高股息ETF，透過股利息收來降低風險。