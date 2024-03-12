【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●波音面臨的監管壓力升高，周一股價下跌3%，拖累工業股跌0.53%，在標普500指數11大類股中表現最差。美國司法部和國家運輸安全委員會（NTSB）已經對1月5日阿拉斯加航空公司737 MAX 9在空中發生的緊急事件展開調查，聯邦航空總署（FAA）也將對波音公司進行嚴格評估。美國運輸部長Pete Buttigieg表示，他認為波音應該會配合這些調查。

●特斯拉上漲1.39%，收在177.77美元。歐洲最大電力公司、德國E.ON旗下E.dis宣布，特斯拉位於柏林附近的德國超級工廠已在當地周一晚間恢復供電。受到斷電影響，特斯拉德國廠從3月5日起已關廠停工長達一周。另一方面，執行長馬斯克宣布其AI新創公司xAI本周將開放聊天機器人Grok的原始碼。

●比特幣連漲第6天，並在周一首度漲破7.2萬美元大關，全球持有最多比特幣的上市公司MicroStrategy股價應聲大漲4.11%，收在1,484.23美元，盤後再漲近5%。該公司並宣布在2月26日至3月10日砸下8.217億美元再度買進1.2萬枚比特幣，成為該公司自4年前開始買進比特幣以來的第二大交易，並使其持有之比特幣增至約20.5萬枚，價值超過140億美元。自開始投資比特幣以來，MicroStrategy股價已經飆漲逾1000%。