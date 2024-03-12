【時報-台北電】盤中焦點股：
1.奇鋐(3017)：輝達AI水冷散熱時代，散熱族群掌聲歡呼，盤初大漲6%，重登五日線。
2.台積電(2330)：ADR重挫5.02%，開盤下殺11元，一度跌破5日線，盤中跌幅收斂至1%以下。
3.九暘(8040)：達發入股題材吸引買盤追捧，震盪拉出第4根漲停，改寫逾16年高價。
4.迎廣(6117)：AI伺服器需求強勁，前2月營收增68%，盤初火速攻頂，重返五日線。
5.青雲(5386)：2月營收3.62億、年增171.26%，無懼遭列注意股，強拉漲停，逼近3年高價。
6.尼得科超眾(6230)：黃仁勳證實下一代DGX伺服器將採用水冷散熱，連拉2根漲停歡呼。
7.世芯-KY(3661)：2月營收32.43億、年增110.83%，惟三大法人近期偏空，法說後股價跌跌不休，今日翻黑續殺低，丟失季線大關。
8.長榮航(2618)：2月營收寫同期新高，Q1有望再次繳出亮麗成績，點火晨盤帶量走高近2%。
9.蔚華科(3055)：去年每股虧0.49元仍擬配息1元，今起買回庫藏股，早盤站回70元之上、漲逾7%。
10.台通(8011)：營收題材續燒，盤初爆量攻漲停33.55元，挺近8年半高。
11.鴻海(2317)：多面題材助攻，昨獲三大法人齊買3.2萬張，早盤走強逾4%達115元。
12.華通(2313)：低軌衛星題材爆發，股價攻上85.7元，寫2001年來新高。
13.毅嘉(2402)：拚車用，砸6.2億元於馬國設廠，股價走揚2.3%。
14.AES-KY(6781)：電動自行車市場回暖，今年營運將贏去年，晨盤爆量勁揚約8.4%。
15.新復興(4909)：國際太空衛星展Satellite 2024將登場，盤初火速攻上漲停80元關，股價挺進逾16年半新高。
16.雙鴻(3324)：沾光AI，散熱族群續強，盤初帶量再攻新天價。
17.聯電(2303)：投信啟動作帳行情，迄今連7買，盤中力守平盤。
18.元山(6275)：打入水冷散熱，早盤放量強攻漲停66元。
19.大山(1615)：大山2月營收為4.49億元，年增52.77%，跳空大漲5%，改寫逾24年高價。
20.晶華(2707)：去年EPS為11.11元，大方配息11.3821元，聞訊大漲5%，重登半年線。
21.新產(2850)：今年配息4.99元史上新高，外資連5買相挺，盤初急攻漲停，挺進歷史高79.2元。
22.東陽(1319)：擬配息4元、配息率逾78%創高，早盤挾量登百元、勁揚6.7%。
23.第一銅(2009)：受惠國際銅價近期走升，激勵早盤漲逾6%，寫35.35元波段新高。
24.集盛(1455)：接單動能恢復，今年營運見曙光，早盤噴量勁揚逾6%。
25.卜蜂(1215)：去年EPS 7.7元改寫歷史高，早盤爆量走高近3%。(編輯：龍彩霖)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：