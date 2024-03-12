【時報-台北電】盤中焦點股：

1.奇鋐(3017)：輝達AI水冷散熱時代，散熱族群掌聲歡呼，盤初大漲6%，重登五日線。

2.台積電(2330)：ADR重挫5.02%，開盤下殺11元，一度跌破5日線，盤中跌幅收斂至1%以下。

3.九暘(8040)：達發入股題材吸引買盤追捧，震盪拉出第4根漲停，改寫逾16年高價。

4.迎廣(6117)：AI伺服器需求強勁，前2月營收增68%，盤初火速攻頂，重返五日線。

5.青雲(5386)：2月營收3.62億、年增171.26%，無懼遭列注意股，強拉漲停，逼近3年高價。

6.尼得科超眾(6230)：黃仁勳證實下一代DGX伺服器將採用水冷散熱，連拉2根漲停歡呼。

7.世芯-KY(3661)：2月營收32.43億、年增110.83%，惟三大法人近期偏空，法說後股價跌跌不休，今日翻黑續殺低，丟失季線大關。

8.長榮航(2618)：2月營收寫同期新高，Q1有望再次繳出亮麗成績，點火晨盤帶量走高近2%。

9.蔚華科(3055)：去年每股虧0.49元仍擬配息1元，今起買回庫藏股，早盤站回70元之上、漲逾7%。

10.台通(8011)：營收題材續燒，盤初爆量攻漲停33.55元，挺近8年半高。

11.鴻海(2317)：多面題材助攻，昨獲三大法人齊買3.2萬張，早盤走強逾4%達115元。

12.華通(2313)：低軌衛星題材爆發，股價攻上85.7元，寫2001年來新高。

13.毅嘉(2402)：拚車用，砸6.2億元於馬國設廠，股價走揚2.3%。

14.AES-KY(6781)：電動自行車市場回暖，今年營運將贏去年，晨盤爆量勁揚約8.4%。

15.新復興(4909)：國際太空衛星展Satellite 2024將登場，盤初火速攻上漲停80元關，股價挺進逾16年半新高。

16.雙鴻(3324)：沾光AI，散熱族群續強，盤初帶量再攻新天價。

17.聯電(2303)：投信啟動作帳行情，迄今連7買，盤中力守平盤。

18.元山(6275)：打入水冷散熱，早盤放量強攻漲停66元。

19.大山(1615)：大山2月營收為4.49億元，年增52.77%，跳空大漲5%，改寫逾24年高價。

20.晶華(2707)：去年EPS為11.11元，大方配息11.3821元，聞訊大漲5%，重登半年線。

21.新產(2850)：今年配息4.99元史上新高，外資連5買相挺，盤初急攻漲停，挺進歷史高79.2元。

22.東陽(1319)：擬配息4元、配息率逾78%創高，早盤挾量登百元、勁揚6.7%。

23.第一銅(2009)：受惠國際銅價近期走升，激勵早盤漲逾6%，寫35.35元波段新高。

24.集盛(1455)：接單動能恢復，今年營運見曙光，早盤噴量勁揚逾6%。

25.卜蜂(1215)：去年EPS 7.7元改寫歷史高，早盤爆量走高近3%。(編輯：龍彩霖)

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