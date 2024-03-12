新冠肺炎與最近這波感冒常出現「咳很久」的狀況， 一名30歲男子持續咳嗽，因沒有其他不適，也不在意，咳了2個月，才到大醫院就醫，醫師為他觸診，發現他的下頸部有個腫塊，直覺有異，進一步檢查證實是第3期淋巴癌，男子隨即被安排做化療。
收治病例的嘉義大林慈濟醫院頭頸癌中心召集人、耳鼻喉科醫師侯思任表示，他與這名男子是朋友，在Line對話，男子聊到最近一直咳嗽，他勸男子快來檢查，但男子都以工作忙，診所拿藥就好沒來。
後來男子又透過Line詢問侯思任，自己怎麼會咳2個月還在咳，是否需再去診所拿止咳藥？侯思任此時嚴肅告訴他，「我下午就有診，你一定要來」，男子才來掛他的門診就醫。
侯思任為男子進行觸診，摸到其頸部下方，靠近胸廓的地方有一個腫塊，建議男子做切片檢查，男子卻回，自己還有很多事要辦，一旦被切片可能會傷口痛、不好活動，不想被切片，但侯思任告知什麼事情，都沒有比健康來得重要，男子才乖乖做切片檢查，結果出爐是淋巴癌。
在確定罹癌後，男子接下來被安排做斷層掃瞄，發現男子的縱膈腔有一個拳頭大般的腫瘤，這就是侯思任在門診中，所摸到的頸部下硬塊，且癌症分期已到第3期，男子馬上就被安排做化療，預計要做12次。
侯思任表示，淋巴癌患者可能出現「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」6大表現，男子雖然只出現咳嗽，但一咳就是1個多月，就是健康警訊，仍然要提高警覺。
侯思任表示，這波感冒很多人都是咳不停，而新冠肺炎患者痊癒後，也可能出現「咳很久」的長新冠症狀，都易讓民眾對慢性咳嗽失去警覺心，他提醒，咳嗽超過2周以上，一定就要就醫，釐清是否是肺結核、氣喘、長新冠，或者是肺癌、淋巴癌的表現。
台灣癌症基金會在官網介紹淋巴癌，指淋巴癌發病在各個年齡層都很平均，男女比例約相等，最早期的症狀是頭頸部或腋窩的淋巴腺腫大佔最多，隨著時間淋巴腺腫大而形成結節，一般不會痛，也不會紅腫，有別於淋巴腺發炎。
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