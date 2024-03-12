【時報-台北電】小米旗下小米汽車宣布，SU7於3月28日正式上市，上市即交付，小米汽車表示，北京、上海、廣州、深圳等全國29城共59家門店同步開啟預約，在3月25日率先品鑑新車。

小米股價最新升逾6%，高見14.28元。(編輯：邱致馨)

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