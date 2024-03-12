【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數251.32點，漲2.69點；總計530家漲、186家跌、61家持平；委買10200743張、委賣5683315張；總成交值584.77億元。

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《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數267.95點，成交值7.76億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數268.21點，成交值663.03億元
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