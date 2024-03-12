美國不斷對大陸祭出晶片出口禁令，根據《金融時報》報導，馬來西亞成為陸美晶片戰中的意外贏家，該國已躍居半導體後段封測的全球重鎮。

報導指出，馬來西亞是全球第六大半導體出口國，占全球半導體封測市場的13%，統計資料顯示，美國每年20%的半導體進口都來自馬來西亞，超過台灣、日本或韓國。

西方國家蜂擁至馬來西亞投資，像英特爾正斥資70億美元建設新廠，包括今年即將竣工的3D先進封裝工廠，以及將在與檳城接壤的居林蓋另一家晶片組裝和測試工廠；此外，美光去年在檳城開設第二家組裝和測試工廠；英飛凌則計畫在未來五年內斥資54億美元進行擴建。

值得關注的是，連大陸企業都跑來馬來西亞設點，甚至砸重金挖角，像馮氏智能科技（Fengshi Metal Technology）正在檳城徵才，開出的工資比市場水平高30%，還提供福利包括海外旅行和免費餐點等。