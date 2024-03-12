【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本央行12日表示，2月躉售物價年增0.6%，漲幅比預估值以及1月都要大，表示廠商生產成本增加，有可能轉嫁給民眾並引發通貨膨脹，手頭吃緊的家庭進而不敢消費。
相當於PPI（生產者物價指數）或是躉售物價指數的日本CGPI（企業商品價格指數），是公司行號之間相互交易或提供服務時所產生的費用，也算是投入生產的一種成本。
日本一年一度的勞資雙方薪資談判預定在13日結束，在最新PPI上漲之下，大型日企可望再幫員工加薪。日本央行下周的例會，也被外界視為將結束目前的負利率時代，新冠疫情時的大撒幣政策也會畫下句點。
2月躉售物價比市場預估值0.5%要高，也比1月0.2%要大。日本PPI在新冠病毒爆發的2020年間都是負成長，然後從2021年開始上升，等到2022至2023年之間達到高峰都在9%以上，2023年之後才一路下滑至今。
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