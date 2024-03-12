【時報-台北電】今(12)日A股三大指數開盤漲跌不一，中藥股漲幅居前，佛慈製藥、新天藥業競價漲停。開盤滬指報3068.18點，跌0.01%；深成指報9603.45點，漲0.23%；創指報1896.45點，漲0.32%。

中藥概念異動拉升，長藥控股、佐力藥業20cm漲停，佛慈製藥、龍津藥業雙雙漲停，粵萬年青、方盛製藥、大理藥業等快速跟漲。

去年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元，季增24.5%。今年第一季，在供應鏈庫存水位已大幅改善、價格仍處於上漲的態勢下，客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險，持續增加採購訂單，預估NAND Flash產業營收仍會季增兩成。記憶體晶片概念震盪走高，兆易創新漲超8%，力源資訊漲超5%，通富微電、北京君正、江豐電子、紫光國微、江波龍等跟漲。

汽車零件概念震盪走高，泉峰汽車漲停，天成自控、北特科技、登雲股份、浙江榮泰、飛龍股份等跟漲。

電力股震盪走低，西昌電力跌超5%，樂山電力、南網科技、華銀電力、建投能源、浙能電力等跟跌。(編輯：邱致馨)