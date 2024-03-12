【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：
●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey在談到本周將發布的消費者與生產者通膨數據時表示，這些數據往往較不穩定，市場肯定會隨之波動，肯定會有一派說通膨已經反彈或很可能捲土重來，然後肯定也會有一派說會有通膨回落將促使聯準會降低利率。情勢總是很詭譎。
●FS Investments首席美國經濟學家Lara Rhame表示，市場對於聯準會在2024年大幅降息的能力可能仍過於樂觀。我認為2月份的通膨數據將再次提醒我們，聯準會需要謹慎行事。
●隨著市場信心和投資部位高漲，且估值已經充分反映利多消息，瑞銀認為美股可能出現調整。瑞銀周一出具報告指出，市場看起來較容易拉回，但我們認為投資人不應該忽視大局。投資人應該對美股保持「中性」看法，由於許多正面的驅動因素仍然存在，按照長期目標進行投資是合理的。美國經濟成長穩健和通膨放緩，是美股表現如此亮眼的兩大原因，而第三個原因是人工智慧（AI），在美股走勢上，「它成為風險的沃土」。
●在雪梨舉行的一場金融活動中，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，經濟指標已經因為新冠疫情而扭曲，他並不完全相信這些數據，且目前美國失業率很低，工資也還在上漲，聯準會應該等到情況更加明朗後、或許到6月之後再降息。他並表示，雖然目前美國經濟仍然穩健，但他不會完全排除經濟陷入衰退的可能性。
●根據路透社調查，受訪的經濟學家普遍預期聯準會將在6月開始降息，以及聯邦公開市場委員會（FOMC）下周會後發布的最新經濟與利率預測，可能顯示決策官員預期今年降息的次數將少於去年12月所做的預測。
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