大陸知名智慧手機龍頭小米集團此前投入百億人民幣，打造汽車工業新時代的「夢想之車」。如今集團創辦人、董事長兼CEO雷軍12日發布微博稱，「3月28日，小米SU7正式發布，這是我們的3年之約」，正式進軍競爭激烈的電動車市場。
去年12月底，小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍在小米汽車技術發布會上表示，小米汽車的目標是媲美保時捷和特斯拉，打造汽車工業新時代的「夢想之車」。同時，雷軍強調：「小米汽車將通過15年到20年的努力，成為全球前五的汽車廠商」。
據此前報導，作為小米汽車旗下首款量產車，小米SU7按照規畫，將於2024年上半年實現量產上市。該車型定位C級高性能超跑，小米也發布了3項「硬核」技術，包括小米超級電機、CTB一體化電池技術以及9100噸一體化大壓鑄設備集群系統。
雷軍在發布會上透露，小米汽車研發過程中請了很多行業專家指點，小米汽車的研發投入超過了100億元（人民幣，下同）。他說，智慧駕駛是小米重點投入的新興賽道，目標是在2024年進入行業第一陣營。而小米從2016年就開始投入人工智慧（AI），累計投入已超100億元，擁有3000名AI工程師。
對於定價，雷軍也在發布會上表示，擁有這樣的配置，不可能是9.9萬、14.9萬的定價。「但凡有這種表現和配置的，都得40萬（約合新台幣175萬元）以上！所以14萬9也不用再講了，還是要尊重一下科技啊！」對此，有網友調侃道，「那麼貴的話，我只能等紅米汽車了」。
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