【時報記者葉時安台北報導】財政部國產署113年1月22日公告第1批8宗國有土地招標設定地上權，周一開標結果，標脫6宗，決標權利金總金額新台幣8億2680萬元。本次招標設定地上權案地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整，2.5%依簽約當期申報地價計收，並適用財政部111年8月22日發布修正「國有非公用土地設定地上權作業要點」，權利金繳交期限為90日。本年度第2批標的預計於113年4月1日公告。

國產署表示，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自111年起符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上之標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續由該署辦理活化利用，截至113年1月已提供81.12公頃國有土地、128筆國有建物及保留114.34公頃國有土地、3筆國有建物供住宅主管機關興辦社會住宅。招標設定地上權係國家保有土地所有權提供使用權予民間活化國有土地方式，於國人有土斯有財觀念下其市場流動性與所有權市場有明顯區隔，該署將持續篩選優質標的列標，本年度第2批標的預計於113年4月1日公告。

國產署本批公告招標標脫6宗土地中5宗為首次公告標的，其中台中市東勢區完整街廓商業區土地，鄰近客家文化園區，順利標脫；住宅區土地標脫4宗，台北市1宗鄰近台師大及捷運古亭站，1宗近三軍總醫院公館院區及台灣大學；台中市1宗位於長春自辦重劃區內，1宗近台中雙十綠園道。其餘1宗曾列標之高雄楠梓區鄰近右昌森林公園土地，交通及生活機能優良，亦為優質之住宅環境。